Antalya'da kızının mezarına ektiği çiçekler çalındı: Baba, şikayetçi oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Serik ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Melike Oğuz, 25 Ekim 2023'te babası Hüseyin Oğuz ile okula gitmek için motosikletle yola çıktı.

Acı olayda, Hüseyin Oğuz'un motosikleti, Orta Mahalle'deki Belek Turizm Yolu'nda şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle çarpıştı.

KAZADA AĞIR YARALANDI; 1 HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosikletten düşen Melike, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Melike, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Melike, 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Melike Oğuz’un cenazesi, ailesi tarafından Gedik Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİRİ KADIN 2 KİŞİ MEZARLARDAKİ ÇİÇEKLERİ ÇALDI

Bir yıldır her gün kızının mezarına gelerek çiçekleri sulayıp, temizleyen Hüseyin Oğuz, son aylarda mezardaki çiçeklerin çalındığını fark etti.

Bunun üzerine Oğuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden izin alıp, mezarı görecek şekilde 6 ay önce güvenlik kamerası taktırdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Oğuz, orta yaşlarda biri kadın 2 kişinin mezarlardaki çiçekleri çaldığını görüp, şikayetçi oldu.

"GELSİN BANA DESİN, BURADAN ÇİÇEK ALMASINLAR"

Çiçekleri çalanların yakalanmasını isteyen Hüseyin Oğuz, "Kızımın mezarına diktiğim çiçekleri, 4-5 seferdir çalıyorlar. Ben ekiyorum onlar çalıyor. Mezarı yaptıralı yaklaşık 1 yıl oldu. 1 yıldır sürekli gelip çiçekleri çalıyorlar. 50- 100 tane çiçek çalıyorlar. En son geçen cuma günü çalındı. Gelsin bana desin, buradan çiçek almasınlar." diye konuştu.

Oğuz’un eşi Şerife Oğuz ise "Çocuğumun üstüne ektiğim çiçekleri çalanların bulunmasını istiyorum. Bunlardan şikayetçiyim. Çiçek ekiyorum, çalıyorlar." dedi.