İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Turgay Paltaoğlu, araç takası yapmak için evden ayrıldıktan sonra evinin soyulduğu haberini aldı.

Evine geldiğinde kapısının kırık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi.

Kendisi de bir yandan evini soyan kişiye ulaşmaya çalıştı.

Araç plakasından öğrendiği şahsı aradı ama iddiaya göre engellendi, daha sonra babasına ve akrabalarına ulaştı.

Tüm çabaları sonuçsuz kalınca hırsıza sosyal medyadan etiket yaparak eşyaları geri almaya çalışsa da bir sonuç alamadı.

Polis ekipleri evde incelemelerde bulunarak hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

KOMŞULARI TAŞINDIĞINI SANMIŞLAR

Turgay Paltaoğlu, "Ailemle beraber evden ayrıldıktan sonra araç takası yapmak için Korkuteli'ne gittim. Aracım arıza yaptığı için orada kaldım. Komşum beni aradı, "Sen ev mi taşıyorsun? Birileri senin evinden eşya taşıyor" diye. Ben taşınmadığımı söyledim ve hemen 112'yi arayıp evimde hırsızlık olayı olduğunu bildirdim. Daha sonra özel taksi tutarak evime geldim. Kapımın kırık olduğunu, evimden eşyalarımın çalındığını gördüm ve şikayetçi oldum. En az 25 bin liralık zararım var. Halıları, perdeleri kızımın yatağını, battaniyeleri, mutfak eşyalarının tamamını götürmüşler. Otomobilin plakası sorgulattım, şahsı öğrendim ve telefonla aradım. Daha sonra beni engelledi. Şaşkın bir haldeyim" diye konuştu.