DHA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı.
Yaklaşık bir hafta önce, yabancı uyruklu oldukları bilinen 2 kadın, Andızlı Mezarlığı'na gitti.
Kadınlar burada, uygunsuz davranışlarda bulunarak bu anları kayıt altına aldı.
MEZAR TAŞINA OTURUP İSKAMBİL OYNADILAR
Kadınlar, mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynadı.
Ardından da kola içerek bu anları kayıt altına alan kadınlar, görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.
TEPKİLERE NEDEN OLDU
Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı.
Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış