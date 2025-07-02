Antalya'da Mobilya atölyesi yangınında faciadan dönüldü

Antalya'nın Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi 7660 Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis sevk edildi.

ÇÖKEN DUVARDAN SON ANDA KURTULDU

Yangına müdahale eden ekipler, güvenlik amacıyla çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, atölyenin arka duvarı aniden çöktü. Çökme anında ekipler hızlıca bölgeden uzaklaşarak olası bir yaralanmanın önüne geçti. Neyse ki, olayda kimse zarar görmedi.

ATÖLYE BÜYÜK ORANDA HASAR GÖRDÜ

Yangın sırasında atölyedeki tüm cihazlar tamamen zarar gördü. Alevlerin bitişikteki alüminyum doğrama dükkanı ve yanındaki iki katlı eve sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. İtfaiyenin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak çevredeki diğer yapılara zarar gelmesi engellendi.

"YANAN YERLE ARAMIZDA SADECE BİR DUVAR VAR"

Yangın alanının hemen yanındaki alüminyum doğrama ustası Mehmet Yörükhan, şunları söyledi:

Yanan dükkan kuzenime ait. Yan tarafta mobilya ve koltuk döşeme işleri yapıyorlardı. Dumanlar içeriyi kaplayınca herkes dışarı çıktı. Eğer yangın bizim tarafa sıçrasa söndürmemiz mümkün olmazdı, sadece izlemek zorunda kalırdık. Şu an can ve mal kaybımız yok, bu da tesellimiz. Ancak yanan yerle aramızda sadece bir duvar var, o da çökerse durum ciddileşir. İnşallah kısa sürede tamamen söndürülür.

Ekipler yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ise polis ve itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.