Antalya'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi öldü

AA & Ensonhaber

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Kahyalar Mahallesi sahil yolunda D.T. idaresindeki motosiklet, yaya Fatma Y.'ye (65) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan Berkay A.'nın (14) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan yaya Fatma Y. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berkay A. ve Fatma Y'nin cenazeleri Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatılırken sürücü D.T. gözaltına alındı.