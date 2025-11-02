Antalya'da motosikletle bariyerlere çarpan genç hayatını kaybetti

- Antalya'nın Kemer ilçesinde motosiklet kazasında 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammed Dölek hayatını kaybetti.
- Motosikletin kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpan Dölek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Cenazesi memleketi Aksaray'a götürüldü.
Antalya'nın Kemer ilçesi Ulupınar Kavşağı’nda, dün saat 17.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kemer’den Kumluca istikametine seyir halindeki Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Muhammed Dölek’in (25) kullandığı 67 ABJ 291 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve ardından bariyerlere çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Genç motosikletlinin arkasından gelmekte olan üniversite arkadaşı, Dölek’in kaza yaptığını görünce hemen durdu.
Arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Genç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
İşlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Dölek’in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray’a götürüldü.