İHA

Bugün saat 12.00 civarında, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin Güzeloba Mahallesi'ndeki Havaalanı Caddesi ile 2174 Sokak kesişiminde, bir otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazası sonrasında tartışma çıktı.

MOTOSİKLETLİ, ARAÇTAKİ 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, araçta bulunan Necati A. ve Turgut A.’yı bıçakla kol ve bacaklarından yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"TAMAM SUÇLUYUM DA BIÇAĞA NE GEREK VARDI"

Olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırganı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Yaralılar ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İlginç bir şekilde, bacağından yaralanan ve yerde bekleyen Necati A., sağlık ekibinin müdahale etmesini beklerken, diğer yaralıya, "Önce sen git evladım, ben zaten ölmüşüm" diyerek ambulansa ilk binenin o olmasını istedi. Aynı kişi, kendisini yaralayan motosiklet sürücüsüne ise, "Ya tamam, ben suçluyum da bıçağa ne gerek vardı?" diyerek serzenişte bulundu.