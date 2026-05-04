Adana'da eski çalışma arkadaşının vurduğu kişi hayatını kaybetti
Adana'da eski çalışma arkadaşının silahla vurduğu kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi'nde N.K., aynı şirkette çalıştığı eski çalışma arkadaşı Alican G.'ye tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alican G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler bölgedeki şirkete ait aracın lastiklerinin de kesildiğini tespit etti.
SALDIRGAN ARANIYOR
Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
