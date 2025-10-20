Antalya'da oğlu bıçaklanarak öldürülen anne adalet istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bıçaklanarak öldürülen gencin ailesi, adalet istiyor...

Antalya'da geçen yıl 25 Aralık’ta Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yaşanan olayda, Seyit Muhammet Talay (26), ayrıldığı kız arkadaşı A.S.’nin (23) evinin yakınında aracında beklemeye başladı.

BIÇAK DARBESİ SONRASI YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaşanan durumu fark eden eski kız arkadaşı A.S.'nin babası Ö.S. ve yakınları, Talay'ın olduğu yere giderek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, Talay karnından bıçaklandı.

Aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Talay, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

OLAY ANI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Ö.S. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaydedilen görüntülerde; Talay’ın aracının yanına gelen iki kişinin, genci evin önünden geçmemesi yönünde uyardığı ve durumu namus meselesine dönüştüreceklerini söyledikleri görüldü.

''MUHAMMET'İ AİLESİ ÖLDÜRDÜ DİYORLAR''

Seyit Muhammet Talay’ın ölümüyle ilgili biri tutuklu 4 kişinin yargılandığı dava, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor.

Talay Ailesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.

Olaydan önce oğlunun tehdit edildiğini, 4 Kasım 2024 tarihinde de darp edildiğini söyleyen baba Ramazan Talay, ''Biz o dönemde de şikayette bulunduk.

Oğlum 40 gün sonra vahşice katledildi. Üç duruşmadır sürekli olarak 'Muhammet'i ailesi öldürdü' şeklinde yalan beyanlarda bulunuyorlar.

Bizi suçlayarak kendi suçlarını örtmeye çalışıyorlar.

Biz oğlumuzu kaybettik, bir de iftiralarla mücadele ediyoruz. Olayın tüm delilleri ortada." dedi.

''GÖRGÜ TANIKLARI KORKUTULDU''

Anne Sevim Talay ise, "Çocuğum arabasıyla giderken önünü kestiler. Önce kafasına sert bir cisimle vurdular, sonra arabadan indirip 30 santimlik bir bıçakla defalarca bıçakladılar.

Aracın kaportasında dahi darbe izleri var.

Görgü tanıkları olayı gördü ama bazıları korkutuldu. Biz 10 aydır adaletin yerini bulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

''İYİLİĞİNİN KURBANI OLDU''

Bir alacak-verecek meselesinden dolayı oğlunun hedef haline geldiğini söyleyen anne Talay, "43 bin liralık bir alacak meselesi yüzünden oğlumun canı alındı. Oğlum tehdit edildi, defalarca arandı.

'Yanına kimseyi alma, tek gel' diye mesajlar atıldı." dedi.

Gözyaşlarına boğulan anne, "Ben çocuğuma bir litre süt alıp içiremeden nasıl zorluklarla büyüttüm, çiftçi olduğumuz için ne zorluklarla yetiştirdik.

Bir de 'ben yapmadım' diyorsun. Bana bu acıları yaşattın.

Çocuğum kimseye kötü davranmadı; herkese iyilik yapardı. İyiliğinin kurbanı oldu.

''BEN ONU TAM YETİŞTİRDİM''

Ben nasıl yaşayacağım bu durumda? Adaleti 10 aydır bekliyorum.

Biz devlete ve adalete güvendik. Gencecik çocuğumu öldürdüler.

Adalet yerini bulsun. Ben onu tam yetiştirdim, rahat etsin diye düşünmüştüm; kıskandılar, çocuğumu öldürdüler." ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Huriye Erbuğa, davadaki son gelişmelere yönelik açıklama yaparak, dosyada biri tutuklu dört sanığın yargılandığını belirtip, "Katıldığımız duruşmalarda sanıklar, cinayetten Talay Ailesi'ni sorumlu tutuyorlar ancak dosyada yer alan deliller, tanık ifadeleri ve olayın bütününe bakıldığında sanıkların suç işleme kastı kapsamında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri açıkça ortadadır.

Sanıkların müşterek faili olduğu, yani suçu birlikte işledikleri dosya kapsamındaki delillerle sabittir." dedi.