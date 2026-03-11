Gani Müjde, TRT'yi hedef aldı: Gerçek bambaşka çıktı

İstanbul dün, Galatasaray-Liverpool maçına ev sahipliği yaptı.

Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçında, Liverpool taraftarlarının deplasman tribününde açtığı pankart tartışma yaratmıştı.

Liverpool taraftarlarları, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü İngilizce olarak yazılı pankart açtı.

Pankart sosyal medyada gündem oldu.

'PANKARTI BİLEREK GÖSTERMEDİLER' İDDİASI

Pankart dünya genelinde geniş yankı bulurken, Türkiye'de TRT'nin maç yayınında bu pankartı göstermediği iddiaları öne sürüldü.

Dün oynanan karşılaşmada temsilcimiz göğsümüzü kabartırken, bazı kesimler ise maça gölge düşürme derdinde.

Bu isimlerden birisi de Gani Müjde...

"HEMEN YÜKLENMEYİN TRT'YE"

Müjde, pankartın gösterilmemesi nedeniyle TRT'ye yüklenilmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu pankartı göstermedi diye herkes TRT'ye yüklenmiş. Hemen yüklenmeyin TRT'ye canım. Muhtemelen ekiptekiler İngilizce bilmiyorlar, muhtemelen İngilizce bilseler de bu sözü bilmiyorlar, muhtemelen Mustafa Kemal'in adını ilk kez gördüler, kim olduğunu çıkaramadılar."

İŞİN ASLI FARKLI ÇIKTI

Müjde'nin tepki çeken ifadelerinin ardından gerçek başka çıktı.

Tolga Tanolcay, UEFA Şampiyonlar Ligi yayınlarında prodüksiyon ve kamera açılarının UEFA'nın yetkilendirdiği ana yayıncı tarafından belirlendiğini, TRT'nin yalnızca bu uluslararası sinyali alıp, üzerine Türkçe spiker ve yorum eklediğini vurguladı.

"BUNLAR KENDİNİ BİLGİLİ AZINLIK SANIYORLAR"

Tanolcay, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"Bütün kontrolün UEFA'da olduğunu, TRT'nin sadece yayıncı kuruluş olduğunu bilmiyor. Bir şey yakaladı ya kendince, hemen atlamış. Yok İngilizce bilmiyormuş da falan filan. Bunlar hala kendini bilgili bir azınlık sanıyorlar. Birisi bu arkadaşa o devrin bittiğini söylesin lütfen."