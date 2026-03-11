ABD ve İsrail'in İran ile savaşında Hürmüz Boğazı'nda son durum

Orta Doğu ateş çemberi..

ABD ile İsrail'in, İran'a karşı başlattığı savaş 12'nci gününde.

İki taraf da saldırılarını sürdürürken savaşın etkileri sadece bölgeyi değil bütün dünyayı kapsıyor.

Bölgedeki güvenlik riskleri, deniz ticaretini de doğrudan etkiledi.

BOĞAZ KAPATILDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını duyurmuş, geçmeye çalışan gemiler vurulmuştu.

İran'ın bu kararının ardından dünya genelinde enerji krizi başladı. Sevkiyatların durması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doları aştı.

HÜRMÜZ'DE GÜVENLİ REFAKAT EDİLEMİYOR

Hal böyle iken, en dar noktası 33 kilometre olan boğazda savaş öncesi günde 138 petrol tankeri geçerken, şu an yaklaşık 700 tanker bekliyor.

Güvenli refakat garanti edilemeyen Hürmüz'de savaş ise tüm şiddetiyle sürüyor.

ABD'NİN UÇAK GEMİLERİ HÜRMÜZ'ÜN COĞRAFİ ÖZELLİĞİNE TAKILDI

Ancak Hürmüz Boğazı'nın coğrafi özelliği nedeniyle ABD uçak gemileri ilerleyemiyor.

Açık okyanus için tasarlanmış olan uçak gemileri, boğazdan geçemiyor.

Bu nedenle boğazın iki tarafından saldıran gemileri, boğazın karşında bulunan İran denize döşediği 6 bine yakın mayınlarla, hızlı hücum botlarıyla, kıyıdan ateşlenen gemisavar füzelerle durduruyor.

SALDIRILAR KAMERADA

Öte yandan Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılar, gemi trafiği haritasına yansıdı.

Buna göre, ABD'nin uçak gemileri boğazın iki ucundan karşıdaki İran'a saldırdığı anlar anbean kaydedildi.

TRUMP'TAN İRAN'A MAYIN TEHDİDİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tehdidine karşılık vererek Hürmüz Boğazı'na yerleştirilen mayınların derhal kaldırılmasını istedi.