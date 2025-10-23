Antalya'da öğretmene saldıran veli tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz gün, okulda görev yapan öğretmen Z.Ö. ile öğrenci velisi M.Ç. arasında, öğlen saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre M.Ç., öğretmene fiziksel saldırıda bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLDU, SALDIRGAN TUTUKLANDI

Saldırı sonrası öğretmen Z.Ö., darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan saldırı, okulun güvenlik kameralarına açık biçimde yansıdı.

EĞİTİM BİR-SEN'DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Eğitim Bir-Sen Alanya Temsilcisi Mustafa Karagedik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öğretmene, bir eğitimciye uygulanan fiziksel şiddet, ülkemizin yarınlarına ve geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Saldırganın en ağır cezayı alması için tüm adli ve hukuki süreçlerin takipçisi olacağız.” dedi.

Karagedik, sendika olarak öğretmenlerin her daim yanlarında olacaklarını vurguladı ve “Hiçbir saldırı bizleri görevimizi yapmaktan vazgeçiremez.” ifadelerini kullandı.