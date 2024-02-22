Antalya'da otobüs peş peşe kaza atlattı! Gerçek ortaya çıktı... Peşe peşe kaza atlatan otobüste yolcuların şikayeti üzerine sürücünün alkollü olduğu ortaya çıkarken, 8 bin 765 TL para cezası kesildi.

İHA

Şırnak'a gitmek için Antalya'dan yola çıkan otobüs, üst üste kazalar atlattı.

Yolcular büyük panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri geldi.

Bölgeye polis ekiplerini çağıran vatandaşlar, şoförün alkollü olabileceğini söyledi.

Trafik ekipleri tarafından Manavgat Otogarı’nda durdurulan otobüsün şoförü, yapılan kontrolde alkollü çıktı. Otobüsteki yolcuların büyük bölümü, şoför değişmesine rağmen otobüse binmeye cesaret edemedi.

Otobüs şoförüne ikinci kez alkollü araç kullanmaktan dolayı para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

0,53 promil alkollü çıktı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar doğrultusunda Manavgat Otogarı’nda söz konusu otobüsü durdurdu.

Otobüsü kullanan Hüseyin A., yapılan kontrolünde 0,53 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ayrıca araç sürücüsünün 2 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmuş olmasından dolayı ehliyetine 2 ay daha el konuldu.

Yol boyunca korku dolu anlar

İhbarı yapan yolcular, Antalya’dan çıktıkları andan itibaren otobüsün durup kalkarken sert hareketler yaptığını, yol boyunca yol kenarında bulunan bariyerlere ve diğer araçlara çarpma tehlikesi yaşandığını belirterek, kaza yapmadan Manavgat’a geldikleri için şanslı olduklarını dile getirdi.

Şoför değişse de binmeye cesaret edemediler

Cezai işlemlerin tamamlanması ve otobüs şoförünün değiştirilerek otobüsün yoluna devam etmeye hazırlandığı sırada yolculuk yapanların büyük bölümü, otobüste yolculuk yapamayacaklarını belirterek valizlerini alıp, araçtan indi.

Bu sırada alkollü şoför ile yolcular arasında, ödedikleri ücretin geri verilmesi konusunda ufak çaplı bir tartışma yaşandı. Emniyet görevlilerinin araya girmesinin ardından yolculara ödedikleri para iade edildikten sonra otobüs, kalan yolcularla yoluna devam etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)