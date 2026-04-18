Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla ligdeki 22. galibiyetini elde ederken puanını 71'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

DERBİYE 4 PUAN FARKLA ÇIKACAK

Galatasaray, şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin evinde Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı haftada hata yapmadı.

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar, bu hafta 3 puan aldı ve sarı-lacivertlilerle puan farkını 1 hafta aranın ardından 4'e çıkardı.

Galatasaray ligde gelecek hafta pazar günü RAMS Park'ta Fenerbahçe ile mücadele edecek.