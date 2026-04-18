Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti

Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti
İHA İHA

Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni mağlup ederek, Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla ligdeki 22. galibiyetini elde ederken puanını 71'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

DERBİYE 4 PUAN FARKLA ÇIKACAK

Galatasaray, şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin evinde Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı haftada hata yapmadı.

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar, bu hafta 3 puan aldı ve sarı-lacivertlilerle puan farkını 1 hafta aranın ardından 4'e çıkardı.

Galatasaray ligde gelecek hafta pazar günü RAMS Park'ta Fenerbahçe ile mücadele edecek.

