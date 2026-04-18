İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde 7 milyon dolarlık rüşvet talebi teknik takibe takıldı

Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait HTS kayıtları da temin edildi.

TEKNİK TAKİP KAYITLARI SORUŞTURMANIN KİLİT NOKTASI

Dosyaya giren teknik takip kayıtlarında, bir muhasebeci ile mühendis arasında geçtiği belirtilen görüşmeler öne çıktı.

Bu konuşmalarda, iskan onay süreçleri için yüksek miktarda para talep edildiği iddiaları yer aldı.

Görüşmelerde tarafların, söz konusu 7 milyon dolarlık rakamı değerlendirdiği, hatta bu miktarın yüksekliği karşısında şaşkınlık yaşandığı da kayıtlara yansıdı.

"PAZARLIK PAYI" DETAYI

Kayıtlarda yer alan ifadelerde, talep edilen yüksek meblağın doğrudan alınmak yerine pazarlık sürecinde düşürülmek amacıyla yüksekten açılmış olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı görüldü.

Şüphelilerin kendi aralarındaki diyaloglarda, daha önce de benzer ödeme süreçlerinin konuşulduğuna dair ifadeler de kayda geçti.

KELİMESİ KELİMESİNE KAYIT ALTINDA

Teknik takipte elde edilen görüşme verileri şu şekilde:

MUHASEBECİ: Günün bombasını duydun mu?

MÜHENDİS: Yok hayır olsun inşallah.

MUHASEBECİ: İskanı.

MUHASEBECİ : 7 milyon dolar istiyorlarmış.

MÜHENDİS: Ne için istiyorlarmış yedi milyon doları?

MUHASEBECİ: İskana.

MÜHENDİS: E binayı onların üstüne yapalım.

MUHASEBECİ: Acaba diyorum bu Erhan'ın p..tu mu bir fırıldak çeviriyor ya.

MÜHENDİS: Abi yani 7 milyon dolar da olmaz ya, ha 7 milyon hani şey dersin 2 milyon dolar dersin 3 milyon dolar dersin hani onu bir yere bağlarsın da.

MUHASEBECİ: Hayır şimdi 7'den başlayıp 1'e 2'ye belki de razı edecekler o pazarlık için de yapmış olabilirler onu da.

MUHASEBECİ: Çok garip değil mi ya? Bu nasıl oğlum ben ben sana bir şey söyleyeyim mi, biz bu ben bu heriflere kızıyorum bunlara operasyon yapılıyor diye, bilmem ne siyasi diye ama bunlar harbiden demek ki hak ediyorlar bazen ya.

MUHASEBECİ: Emsal emsal vermeniz lazım diyordu, emsaliniz eksik diyordu mevcut emsali hastaneye saydık orayı verdik diyordu, ama diyordu burda emsaliniz eksik bilmem kaç bin metre kare emsal vermeniz lazım falan diyorlardı herhalde şimdi ya.

MÜHENDİS: Ama hatırlıyor musun? Hastanenin iskan sürecinde de aynı sıkıntı oldu ben parayı verdim, vermedim mevzusu oldu hatırlıyor musun? Başkan imzalıyorsan imzala imzalamıyorsan işte yok evden aldıracaklar da ordan aldıracaklar da oraya koyacaklar da hatırlıyorsan.

MUHASEBECİ: Hayır hayır onu demiyorum babacım, şimdi biz vermese bu XXXX hanım buna parayı verme ben beş kuruş vermiyorum kardeşim siz bana ruhsatımı verdiniz.

MUHASEBECİ: Esat Esat şey diyor abi o kadar diyor şey değilim ben diyor, Esat panik olmamış mesela çok bunlar diyor belliydi bunlar bir şey bir şey alacaklar ama diyor şimdi burdan kapıyı açtılar ama ha bu kadar almazlar ama diyor bir şey alacaklar baktığın zaman.