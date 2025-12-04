Antalya'da otobüste unutulan içinde 4 bin euro olan çantanın başında nöbet tuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt dışından tatil için Antalya'ya gelen 80 yaşındaki İbrahim Gedik, halk otobüsüne bindi.

Gedik, iniş yapacağı sırada ise yan koltuğa koyduğu ve içinde 4 bin euro, cep telefonu ile pasaportunun yer aldığı çantasını almayı unuttu.

ÇANTA VE İÇİNDEKİLER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Seferin tamamlanmasının ardından otobüsü kontrol eden 48 yaşındaki şoför Yusuf Yevlal, çantayı fark edince emanet görevlisine haber verdi.

Tutanakla çantanın teslim alınmasının ardından Gedik'e ait cep telefonundan yakınlarına bilgi verilerek yaşlı adama ulaşıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelen İbrahim Gedik'e, çanta ve içindekiler Büyükşehir Bakan Vekili Büşra Özdemir tarafından teslim edilirken, şoföre de teşekkür belgesi verildi.

"İNERKEN YAN KOLTUKTA UNUTMUŞUM"

Olayı anlatan İbrahim Gedik, "Önde oturuyorum. Yan koltuğa çantamı koymuştum. İnerken unutmuşum. İçinde para, pasaport, telefonum vardı" dedi.

"İNSANLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

2015 yılından bu yana belediyede şoförlük yapan Yusuf Yevlal ise şunları söyledi:

"Havalimanı hattında çalışırken beyefendi araca bindi, inerken de çantasını unutmuş. Çantasını bulunca depolama görevlimize teslim ettim. Ben çantayı aldığıma içine bakmadım. Depolama görevlisiyle açıp tutanak altına aldık. İçine telefonu, pasaportu ve yüklü miktarda döviz vardı. İnsanlık görevimizi yerine getirdik"

"TAVRI BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Şoför Yevlal'ın davranışını takdir ettiğini ifade eden Büyükşehir Bakan Vekili Büşra Özdemir de, "Yusuf Bey'in davranışı sadece görev bilinciyle değil, ahlaki bilinçle de hareket ettiğimizin çok büyük bir göstergesi. Tavrı bizleri çok mutlu etti. Bunun aslına bir görev olduğunu biliyoruz ama bu sorumluluğu ve ahlaki değeri taşıdığı için kurumumuz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÇANTANIN BULUNMA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşlı adamın unuttuğu çantayı şoförün bulma anı, durumu emanet birimine bilgi verip başında uzun süre durduğu ve ardından teslim etmesi, otobüsün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.