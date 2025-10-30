Abone ol: Google News

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü can verdi

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 00:55
  • Antalya Alanya'da motosiklet, otomobille çarpıştı.
  • 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
  • Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesi Alantur mevkiinde Y.E.G.'nin kullandığı motosiklet, henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekibince yapılan kontrolde 21 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

