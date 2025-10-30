Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü can verdi

- Antalya Alanya'da motosiklet, otomobille çarpıştı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Alantur mevkiinde Y.E.G.'nin kullandığı motosiklet, henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekibince yapılan kontrolde 21 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.