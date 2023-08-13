İHA
Antalya'nın Kepez ilçesinde elindeki yüzünü çıkarmakta zorlanan Selvi Avan, hastaneye başvurdu.
Hastanedeki personelin ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez İtfaiye birimi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yüzüğü kesmeden çıkardı.
Büyük mutluluk yaşadı
Yüzüğün çıkarılması ile Avan, büyük mutluluk yaşadı.
O anlar cep telefonu ile kayda alınırken, Avan mutluluğunu şu sözlerle anlattı:
“İşte Türkiye’nin itfaiyesini görüyorsunuz. Vallahi çok mutlu oldum. Size helal olsun”