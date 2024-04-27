Joe Worrall: Kırmızı kart bizi bitirdi

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Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi oynandı.
Sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yolunda 3 puanı kaparak önemli bir adım atmış oldu.
"Kırmızı kart bizi bitirdi"
Beşiktaş'ın İngiliz stoperi Joe Worrall, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları derbinin ardından konuştu.
Mücadeleyi değerlendiren Worrall, "Kırmızı kart bizi olumsuz etkiledi, bizi bitirdi." dedi.
"İkinci yarıda karakter gösterdik"
İngiliz oyuncu, "10 kişi, formda bir rakibe karşı zor oluyor. İkinci yarı karakter gösterdik. Bir kişi eksik olarak yapabileceğimizin en iyisini yaptık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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