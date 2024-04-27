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Joe Worrall: Kırmızı kart bizi bitirdi

Joe Worrall: Kırmızı kart bizi bitirdi Beşiktaş'ın futbolcusu Joe Warrall, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Kırmızı kart bizi olumsuz etkiledi, bizi bitirdi." dedi.