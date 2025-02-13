Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde Fatma Sargın uyuduğu esnada odasındaki klima patladı.

Patlamayla birlikte çıkan kıvılcımlar klimanın tam altında yatan Sargın'ın battaniyesine sıçradı ve bir anda alevler tüm yatağı sardı.

ODADAN ÇIKAMADI

Kilolu olduğu belirtilen Fatma Sargın bulunduğu yerden kalkamadığı için odadan da çıkamadı.

Evde bulunan oğlu, yoğun dumanı fark edip annesinin odasına koştu.

OĞLU, ANNESİNİ KURTARAMADI

Alevler içinde kalan yatağa ve yangına müdahale etmeye çalışan oğlu, annesini kurtaramadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Fatma Sargın'ın 2 çocuk annesi olduğu ve bir süredir bağırsak kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.