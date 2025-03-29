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İHA

Antalya'nın Alanya ilçesi Zamanoğlu Caddesi üzerinde kaza meydana geldi.

Mustafa B. (42) yönetimindeki 34 DZK 55 plakalı Tofaş marka otomobil, Alanya ilçe merkezindeki polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

Mersin istikametine doğru ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen İsa A. (37) yönetimindeki 07 BCJ 834 plakalı Volkswagen marka araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ekibi sevk edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazada otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobil sürücüsü Mustafa B'nin aracının muayenesiz olduğu ve 1.94 promil alkollü olduğu öğrenildi.

ARAÇLAR YOLDAN KALDIRILDI

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımı ile yolda kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mustafa B., kazada hafif yaralanırken diğer otomobil sürücüsü İsa A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, ters istikametten giden otomobil sürücüsü Mustafa B'nin kaçış görüntüleri ve ayrıca kaza sonrası çevredeki vatandaşların kaza yerine koşmaları güvenlik kamerasına yansıdı.