Antalya'da Rus çiftin tartışması bıçaklı saldırıya döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinde M.G. isimli Rus erkek ile boşanma aşamasında olduğu Rus uyruklu eşi A.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G., A.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALI KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı A.G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Sokak ortasında bıçaklanan kadının görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sokakta tartışan çift ve ardından M.G. isimli Rus erkeğin kadını bıçakladığı anlar yer aldı.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Olayı görüp kavgayı ayırmaya gelen bir vatandaşın çabası yeterli olmazken bir anda sayıları 4-5 kişiye ulaşan vatandaşın kadına yardım etme çabaları ve Rus kocanın direnip karşılık vermesi, müdahalelere rağmen kadını bıçaklamaya devam etmeye çalışması da kayda girdi.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.G. isimli kişi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.