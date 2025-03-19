DHA

Antalya Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli Ortopedi Kliniği doktoru Ali Volkan Kaya, dün poliklinikte bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

Kolundaki alçıyı çıkardığı küçük çocuğun yakınları tarafından "Canını acıtıyorsun" denilerek sözlü ve fiziksel şiddete uğrayan Kaya, saldırıda yaralandı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Poliklinikteki bilgisayarın da zarar gördüğü olayın ardından verilen 'Beyaz Kod' uyarısı ile hasta yakını, polis tarafından gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen hasta yakını, adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI

Operatör doktor Ali Volkan Kaya'ya yönelik saldırıya tepki gösteren Manavgat Devlet Hastanesi yönetimi ve doktorlar, bugün basın açıklaması yapıp, 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

"ŞİDDETİN GEREKÇESİ OLMAMALI"

Başhekim Uzman Doktor Mehmet Deniz, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Başhekimlik ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanımızın yanındayız. Failin cezalandırılması ve bu tür olayların tekrarlanmaması için bizzat olayın hukuki olarak takipçisi olacağız.

Hiçbir sebep, hiçbir alanda şiddetin gerekçesi olamaz. Hele hele gecesini gündüzüne katarak, ailesinden, özel hayatından ödün vererek; tek amacı hastaların acısını dindirmek, derdine deva olmak, canına can katmak olan kutsal meslek sahiplerine hiçbir sebep, şiddetin gerekçesi olmamalı." dedi.

YAŞLI VE ENGELLİ HASTA UYARISI

Hak arama yönteminin asla şiddet olamayacağını vurgulayan Deniz, "Hastanelerde hak arama yöntemleri; hasta hakları birimi, SABİM ve CİMER başvurularıdır. Buralarda en kısa sürede çok etkili ve hızlı sonuç alınmaktadır.

Doktor arkadaşımızın bağlı bulunduğu sendika genel merkezi, sağlıkta şiddete dikkati çekmek ve olayın tekrarlanmaması için, lokal olarak olayın gerçekleştiği Manavgat Devlet Hastanesi'nde 1 günlük grev kararı almıştır. Sendikanın grev kararına saygımız var. Yalnız doktor arkadaşlarımızdan, randevu alıp uzaktan gelen, yaşlı, engelli hastalarımızı mağdur etmemelerini rica ediyorum. 1 kişinin yaptığı hatayı çok kişiye yansıtmamalıyız." diye konuştu.

"HEKİMLERİN YÜZDE 84'Ü EN AZ BİR KEZ ŞİDDETE UĞRUYOR"

Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Antalya Şube Başkanı Doktor Orhan Tekin de Türkiye'de 'Beyaz Kod' sistemi kurulduğu tarihten bu yana yapılan bildirim sayısının 122 bin 101 olduğunu vurguladı. Tekin, "Ülkemizde acil servislerde ve diğer branşlarda çalışan hekimlerin yüzde 84'ü çalışma hayatında en az 1 kere sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMİ İHMALİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Bizler oldukça olumsuz ve güvenli olmayan ortamlarda çalışırken, bugün herhangi bir AVM'ye girerken bile çeşitli güvenlik noktalarından ve X-Ray'dan geçiyorsunuz. Adliye binalarına ya da diğer devlet binalarına girişte alınan güvenlik önlemleri maalesef sağlık kuruluşlarında ihmal edilmektedir. Herhangi bir hastaneye ya da ASM'ye cebinizde silahla, elinizi kolunuzu sallayarak girebiliyorsunuz." dedi.

Açıklamanın ardından Doktor Orhan Tekin, saldırıya uğrayan doktor Ali Volkan Kaya'ya çiçek verdi.