İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde 16 yaşından beri sanayideki oto tamircide çıraklık yapan Şeref Sarıdaş (26), YKS sınavından iyi bir puan alarak girdiği Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Ailesine maddi olarak yük olmamak için inşaatlarda çalışan Sarıdaş, 4 yıllık akademi hayatını başarıyla tamamladı.

ELEŞTİRİLERE KULAK ASMADI

Geçtiğimiz yıl makine mühendisliği bölümünden mezun olan Şeref Sarıdaş, "Tamircilik mesleğini sevdiğim için oto tamirciliği işini yapmaya karar verdim." dedi.

Kendisinin makine mühendisi olmasından dolayı yaptığı işte arızalı parçaları yenisiyle değiştirmek yerine tamirini yapmayı tercih ettiğini belirten Sarıdaş, çıraklı boyunca gelen eleştirilere rağmen eğitimini de aksatmadığını ifade etti.

"OKUYUP DA NE OLACAKSIN"

Çıraklık yaptığı süre boyunca "Okuyup da ne yapacaksın, sanayide kal" sözleri duyduğunu belirten genç, kendine ve ailesine verdiği eğitim sözünü tutarak üniversiteden mezun oldu.

Makine mühendisi olan Sarıdaş, çıraklık yaptığı sanayiye diplomalı patron olarak geri döndü.

"BAŞARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Fabrikalarda çalışmak yerine kendi işini yapmak için oto tamir bakım işine devam ettiğini belirten Şeref Sarıdaş, "2017 yılından beri bu işin içerisindeyim. Lise yıllarında çırak olarak çalıştım. 20 yaşımdayken Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü kazandım. Okula giderken okul masraflarımı karşılamak için sanayide ve inşaatlarda çalıştım. Geçen yıl üniversiteyi bitirip diplomayı aldıktan sonra tamircilik mesleğini sevdiğim için bu işi yapmaya karar verdim.

Aslında Avrupa'ya gidip orada hayatımı sürdürmek istiyordum; ailem evin tek çocuğu olduğum için izin vermedi. Babam aslında üniversite okumam yerine sanayide işime devam etmemi istedi. Ben de herkesten farklı olabilmek için başladığım tamircilik mesleğine makine mühendisi olarak dönmek istedim. Bunu başardığım için mutluyum." diye konuştu.