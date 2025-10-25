Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

- Antalya'da Cafer G. ve Ali K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
- Cafer G., tabancayla ateş ederek Ali K.'yi ağır yaraladı; Ali K. hastanede hayatını kaybetti.
- Polis ekipleri kaçan şüpheli Cafer G.'yi arıyor.
Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle'de Cafer G. ve Ali K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Cafer G., tabancayla ateş ederek Ali K.'yi ağır yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kaçan şüpheli Cafer G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.