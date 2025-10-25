Abone ol: Google News

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 22:37
Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
  • Antalya'da Cafer G. ve Ali K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
  • Cafer G., tabancayla ateş ederek Ali K.'yi ağır yaraladı; Ali K. hastanede hayatını kaybetti.
  • Polis ekipleri kaçan şüpheli Cafer G.'yi arıyor.

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle'de Cafer G. ve Ali K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Cafer G., tabancayla ateş ederek Ali K.'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli Cafer G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

3. Sayfa Haberleri