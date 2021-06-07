Sokakta 2 kişi tarafından sırtından bıçaklanmasının ardından ambulans bekleyen Soner B., olay yerine gelen gazetecinin telefonuyla Almanya’daki ablasına görüntülü aramayla ulaştı.

Saat 10.30 sıralarında Antalya'daki Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Soner B.'nin yanına gelen 2 kişi, iddiaya göre, bir hafta önce aldığı uyuşturucu maddenin parasını istedi.

Üzerinde para olmadığını söyleyen Soner B.’yi sırtından bıçaklayan şüpheliler, “Sen bunu hak ettin" diye bağırıp, kaçtı.

SIRTINDA BIÇAKLA FIRINA GİTTİ

Soner B., sırtına saplanan bıçakla yolun karşısındaki fırına giderek, yardım istedi.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, acı içinde kıvranan Soner B., olay yerine gelen muhabire ise telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi.

ABLASIYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

Soner B., muhabirin cep telefonundan, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü. Ablasına, Almanca konuşarak, sırtından bıçaklandığını söyleyen Soner B.’ye, bir yandan da adrese gelen sağlık görevlileri müdahale etti.

Antalya'da sırtına bıçak saplanan yaralı, Almanya'daki ablasıyla görüntülü konuştu VİDEO

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ekipler, Soner B.'nin sırtındaki bıçağı çıkartıp, açık yaraya müdahale etti. Ambulansa alınan Soner B., hastaneye götürüldü. Polis, hayati tehlikesi bulunmayan Soner B.’yi bıçaklayan şüphelileri arıyor.





















