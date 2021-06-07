Euro
10.52
-0.29%
Dolar
8.627
-0.46%
Altın
524.55
-0.46%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
312.645
-1.29%
EXEN Coin
34.54
-3.62%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Antalya'da sırtına bıçak saplanan yaralı, Almanya'daki ablasıyla görüntülü konuştu

    Sokakta 2 kişi tarafından sırtından bıçaklanmasının ardından ambulans bekleyen Soner B., olay yerine gelen gazetecinin telefonuyla Almanya’daki ablasına görüntülü aramayla ulaştı.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 13:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da sırtına bıçak saplanan yaralı, Almanya'daki ablasıyla görüntülü konuştu

    Saat 10.30 sıralarında Antalya'daki Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Soner B.'nin yanına gelen 2 kişi, iddiaya göre, bir hafta önce aldığı uyuşturucu maddenin parasını istedi.

    Üzerinde para olmadığını söyleyen Soner B.’yi sırtından bıçaklayan şüpheliler, “Sen bunu hak ettin" diye bağırıp, kaçtı.

    SIRTINDA BIÇAKLA FIRINA GİTTİ

    Soner B., sırtına saplanan bıçakla yolun karşısındaki fırına giderek, yardım istedi.

    Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, acı içinde kıvranan Soner B., olay yerine gelen muhabire ise telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi.

    ABLASIYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

    Soner B., muhabirin cep telefonundan, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü. Ablasına, Almanca konuşarak, sırtından bıçaklandığını söyleyen Soner B.’ye, bir yandan da adrese gelen sağlık görevlileri müdahale etti.

    Antalya'da sırtına bıçak saplanan yaralı, Almanya'daki ablasıyla görüntülü konuştu VİDEO

    HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

    Ekipler, Soner B.'nin sırtındaki bıçağı çıkartıp, açık yaraya müdahale etti. Ambulansa alınan Soner B., hastaneye götürüldü. Polis, hayati tehlikesi bulunmayan Soner B.’yi bıçaklayan şüphelileri arıyor.

    Antalya da sırtına bıçak saplanan yaralı, Almanya daki ablasıyla görüntülü konuştu #1

    Antalya da sırtına bıçak saplanan yaralı, Almanya daki ablasıyla görüntülü konuştu #2

    Antalya da sırtına bıçak saplanan yaralı, Almanya daki ablasıyla görüntülü konuştu #3

    Antalya da sırtına bıçak saplanan yaralı, Almanya daki ablasıyla görüntülü konuştu #4

    Antalya da sırtına bıçak saplanan yaralı, Almanya daki ablasıyla görüntülü konuştu #5

    Antalya da sırtına bıçak saplanan yaralı, Almanya daki ablasıyla görüntülü konuştu #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir