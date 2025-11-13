Antalya’da uçurumda mahsur kalan iki turist kurtarıldı

- Antalya Alanya'da yürüyüş sırasında uçurumdan düşen iki Ukraynalı turist, ekiplerce kurtarıldı.
- AFAD, itfaiye, jandarma, ve sağlık ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu turistlere ulaştı.
- Yaralı turistler hastaneye kaldırıldı ve tedavilerine devam ediliyor.
Antalya’nın Alanya ilçesi Dim Çayı mevkiinde dün gece saat 01.30 sıralarında Ukrayna uyruklu Sofia Z. (24) ile kimliği öğrenilemeyen bir erkek, yürüyüş yaptıkları sırada dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştü.
EKİPLER ZORLU ARAZİDE TURİSTLERE ULAŞTI
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine verilen konum üzerinden ulaşan ekipler, yaklaşık yarım saat süren zorlu bir çalışmayla turistlere ulaştı.
İPLİ DÜZENEKLE KURTARILDILAR
Ekipler, ipli düzenek kurarak iki turisti sepet sedyeye bağlayıp bulundukları noktadan güvenli alana çıkardı. Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlanırken, olay anı ekipler tarafından dikkatle kaydedildi.
Yaralı turistler, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.