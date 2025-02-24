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İHA

Avukatların ve hakimlerin emniyet güçleri tarafından üst aramasına tabii tutulamaması zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Öyle ki bazı avukatlar, meslek kimliklerini kötüye kullanarak suç işleyebiliyor ya da haksız kazanç elde etme yoluna başvurabiliyor.

Bu durumun son örneği ise Antalya'da yaşandı.

1 SAAT SONRA UYANDI

Manavgat'ta bir araç içerisinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kapısı kilitli aracın camına vurarak sürücüyü uyandırabilmek için yaklaşık 1 saat boyunca çaba harcadı.

En sonunda kafasını kaldırarak etrafa bakınan araç sürücüsü, polisleri görünce panik yaptı.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Polislerin kapıyı aç ikazlarına aldırış etmeksizin gaza basan sürücü, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı.

Sürücü ardından çitleri parçalayarak yol kenarında park halindeki otomobile de çarpıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye düşerek, oradan da zemin kattaki evin mutfağına daldı.

O ANLAR KAMERADA

O onlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda büyük şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken yaralı sürücü, araçtan trafik, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıktı.

AVUKAT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şüpheli, sedye ile yola çıkarıldıktan sonra polis ekibi eşliğinde ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.S. isimli şahsın, Alanya Barosuna bağlı avukat olduğu ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

B.S.'nin Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan kan testinde, birden fazla uyuşturucu madde kullandığı belirlenirken Manavgat Emniyet Müdürlüğüne çekilen otomobilinde yapılan aramada da 50 tane yeşil reçete ile satılan uyarıcı hap ele geçirildiği bildirildi.

EHLİYETİNE 5 YIL EL KONDU

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince B.S.'ye uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 47 bin 842 TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.

Ayrıca hakkında da adli işlem başlatıldı.

Diğer taraftan B.S.'nin otomobiliyle çarptığı park halindeki aracın, mutfaktan içeri girdiği evin sahibine ait olduğu belirlendi.