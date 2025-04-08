Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi tutuklandı

İHA

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında başarılı bir çalışmaya imza atıldı..

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

20 TUTUKLAMA

Antalya genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 30 ayrı olayda 37 şüpheli yakalanırken, adli işlemler sonucunda 20 kişi tutuklandı.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan ise 231 olayda 242 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, hakkında uyuşturucu suçlarından arama kararı bulunan 24 kişi de yakalandı. Bu kişilerden 13’ü cezaevine teslim edildi.

Polisin yürüttüğü çalışmalarda 8 kilogram esrar, 25 bin 404 adet sentetik ecza, 11 bin 159 adet ecstasy, 371 adet halinde yaklaşık 27 bin 213 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 527 gram eroin, 168 gram metamfetamin, 110 gram kokain ve 42 gram skunk ele geçirildi.

Ayrıca 13 adet hassas terazi, 2 tabanca ve fişekleri ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve yüksek miktarda Türk lirasına da el konuldu.

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde ise 18 oturum ve 2 ayrı etkinlikte toplam 4 bin 363 kişiye eğitim verildi.