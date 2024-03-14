Antalya'da yangın: Evlerin yanan yaşlı çift birbirlerini teselli etti Antalya’da bir apartmanın birinci kat dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evi alev alev yanan ve kaldırımda gözyaşlarını tutamayan kadını, ayağından ve başından yaralanan eşi sarılarak teselli etti.

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 328 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın birinci kat dairesinde saat 13.00 sırasında yangın çıktı. Salonda televizyonun yanındaki prizden başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sardı.

Yangını söndüremedi, eşini alıp dışarı çıktı

Nevzat Seçmen, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ayağında ve başında yanıklar oluşan Nevzat Seçmen, eşi Ayşe Seçmen’i de alıp dışarı çıktı.

Yangın büyümeden söndürüldü

Komşular hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına hem içeriden hem merdiven açarak dışarıdan müdahale etti. Yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, Ayşe-Nevzat Seçmen çifti büyük korku yaşadı.

Yaşlı adam, yanıklarına aldırmadan eşini teselli etti

Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Ayşe Seçmen gözyaşlarını tutamadı. Ayağı ve başından yaralanan Nevzat Seçmen (64), eşine sarılıp teselli etmeye çalıştı. Yangında evin bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi. Seçmen çiftinin yakınları da büyük panik yaşadı.

"Destek olursa seviniriz"

Yangına salonda televizyon izlerken yakalandığını dile getiren Nevzat Seçmen,

Televizyon izliyordum, sanırım elektrik prizi patladı. Bir kıvılcım gördüm, hepsi o kadar. Hemen halı tutuştu. Halıyı söndüreyim derken aniden ayaklarım yanmaya başladı. Alevler her tarafa yayıldı. Eşim balkonu yıkıyordu. Her şeyimiz gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kirada kalıyorduk. Eşya desteği olursa seviniriz

dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)