Arjantin, Cezayir'i Messi'nin golleriyle yendi

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FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geldi.

ABD'nin Kansas kentindeki mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başaran Arjantin'in gollerini 17, 60 ve 76. dakikalarda Lionel Messi kaydetti.

REKORA ORTAK OLDU

Messi, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya yükseltti ve Alman futbolcu Miroslav Klose'nin rekorunu yakaladı.

Arjantin'de 6. dakikada Messi'nin, Cezayir'de 8. dakikada Fares Chaibi'nin golleri ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

ALKIŞLARLA OYUNDAN ÇIKTI

80. dakikada yerini Nico Paz'a bırakan Messi, oyundan çıkarken tribünlerden büyük alkış aldı.

Bu sonuçla turnuvaya 3 puanla başlayan Arjantin, gruptaki bir sonraki maçını Avusturya ile oynayacak.

Puanla tanışamayan Cezayir ise Ürdün ile kozlarını paylaşacak.