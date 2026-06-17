Arjantin, Cezayir'i Messi'nin golleriyle yendi
Arjantin, FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu'nda Cezayir'i Lionel Messi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Messi, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya çıkararak Miroslav Klose'nin rekoruna ortak oldu.
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FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geldi.
ABD'nin Kansas kentindeki mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başaran Arjantin'in gollerini 17, 60 ve 76. dakikalarda Lionel Messi kaydetti.
REKORA ORTAK OLDU
Messi, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya yükseltti ve Alman futbolcu Miroslav Klose'nin rekorunu yakaladı.
Arjantin'de 6. dakikada Messi'nin, Cezayir'de 8. dakikada Fares Chaibi'nin golleri ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
ALKIŞLARLA OYUNDAN ÇIKTI
80. dakikada yerini Nico Paz'a bırakan Messi, oyundan çıkarken tribünlerden büyük alkış aldı.
Bu sonuçla turnuvaya 3 puanla başlayan Arjantin, gruptaki bir sonraki maçını Avusturya ile oynayacak.
Puanla tanışamayan Cezayir ise Ürdün ile kozlarını paylaşacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi