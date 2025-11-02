Antalya'da yoldan geçen bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs adım adım iz sürülerek yakalandı Kepez ilçesinde, yoldan geçen vatandaşlara saldıran alkollü bir şahıs, 1 kişiyi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından kaçış güzergahını adım adım takip ederek zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Göster Hızlı Özet Antalya Kepez'de alkollü bir şahıs, yoldan geçen Ali Haydar Ö.'yü bıçaklayarak ağır yaraladı.

Polis, güvenlik kameralarından kaçış güzergahını izleyerek Sedat D. adlı zanlıyı yakaladı.

Sedat D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Cumartesi günü öğle saatlerinde parkta alkol alan bir şahıs, yoldan geçen vatandaşlara sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Şahıs, üzerindeki bıçağı çıkararak scooter ile ilerleyen Ali Haydar Ö.’ye (58) saldırdı. Kısa süreli boğuşmanın ardından göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan Ali Haydar Ö.’nün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, yaraya müdahale etmeye çalışırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan ağır yaralı Ö.’yü ambulansla hastaneye kaldırdı. ADIM ADIM İZ SÜRÜLDÜ Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının eşkalini belirledi. Sedat D. adlı şüphelinin kaçış güzergahındaki onlarca kamerayı adım adım inceleyen ekipler, zanlıyı kısa sürede yakaladı. TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından Sedat D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Sedat D.’nin elindeki bıçakla yoldan geçen 4 kişiye saldırdığı ve 1 kişiyi ağır şekilde yaraladığı anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlının elinde bıçakla yolda rahat tavırlarla yürüdüğü görüldü. 3. Sayfa Haberleri Edirne'de iki tır ve üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü

