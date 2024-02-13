Antalya'da yolun karşısına geçerken tırın çarptığı kişi öldü Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi. Şahsın kaza yaşanmadan önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde menajerlik yaptığı belirtilen Mesut Yılanlı'ya (46) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır çarptı.

Yılanlı, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mesut Yılanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından Yılanlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza öncesi kamerada

Yerel bir televizyonda geçmiş yıllarda program sunduğu ve daha sonra menajer olarak iş hayatını sürdürdüğü öğrenilen Mesut Yılanlı'ın kaza yaşanmadan önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Yılanlı'nın elinde poşeti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)