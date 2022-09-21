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- Antalya’da zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı
Antalya’da zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı
Antalya Adliyesi'nde 1'inci İcra Müdürü, zimmetine geçirdiği 13 milyon lira ile yurt dışına kaçarken, savcılık soruşturma başlattı.
- 21.09.2022 - 17:24
- Güncelleme : 21.09.2022 - 17:33
Antalya Adliyesi'nde görevli 1'inci İcra Müdürü H.Ç., emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine 13 milyon lira geçirdi.
Vurgun, H.Ç.'nin birkaç gündür işe gitmemesiyle ortaya çıktı.
Azerbaycan’a kaçtı
DHA’da yer alan habere göre olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Bu arada H.Ç.'nin, Azerbaycan'a kaçtığı belirtildi.