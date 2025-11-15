Arapuçtu Dağı’nda mahsur kalan gençler kurtarıldı

- Antalya'da Arapuçtu Dağı'nda mahsur kalan 2 genç, JAK ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Ekipler, sarp arazide yaklaşık iki saat süren bir operasyon gerçekleştirdi.
- Gençler, güvenli alana çıkarılarak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi’nde Arapuçtu Dağı’na yürüyüşe çıkan G.D. (17) ve Abdullah D. (18), zirveye ulaştıktan sonra dönüş yolunda sarp arazide mahsur kaldı. Gençler, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
JAK VE AFAD MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri harekete geçerek gençlerin bulunduğu konuma kısa sürede ulaştı. Ekipler, güç arazi koşullarına rağmen kurtarma operasyonu başlattı.
2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDILAR
Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından gençler güvenli alana çıkarılarak jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kurtarma anları, ekiplerin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.