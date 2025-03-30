Ardahan'da aranan tırdan 3 firari hükümlü çıktı

AA & Ensonhaber
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Çıldır ilçesinde bir tır durdurularak detaylı aramadan geçirildi.
TIRIN DORSESİNDE 3 FİRARİ HÜKÜMLÜ BULUNDU
Tırda bulunan E.A.'nın 5 ayrı suçtan toplam 20 yıl, İ.D.'nin 2 farklı suçtan 18 yıl 9 ay, H.I.'nın ise 2 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Firari hükümlüler gözaltına alınırken, tır sürücüsü L.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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