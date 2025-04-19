Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye güne İstanbul'da yaşanan vahşi cinayetle uyandı..

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.

Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı.

Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Komşular, genç kadının evine geldiğinde Kırav'ı kanlar içerisinde gördü. Komşu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi.

Ekipler, incelemeleri sırasında Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti.

SİYAH GİYİMLİ BİRİNİN APARTMANDAN KOŞARAK UZAKLAŞTI

Elif Kırav'ın komşusu emniyete verdiği ifadede, olay günü sabah saatlerinde Kırav'ın dairesinden çok fazla bağrışma sesi geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli birinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi.

Daha sonra saat 16.30 sıralarında Kırav'ın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını ve kapının açık olması üzerine içeri girdiğinde Kırav'ı yaralı vaziyette gördüğünü belirtti.

ŞÜPHELİ ESENYURT'TA YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede Esenyurt'ta yakaladı. Şüpheli Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını daha sonrasında olayın yaşandığı eve geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı.

İfadenin devamında birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

'BIÇAKLAYIP BİLEKLERİNİ KESİYOR'

Mahalle sakini Abdulkadir Bediroğlu ise, "2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı" dedi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından evden çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.

Sevil Akdağ çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.