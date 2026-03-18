Hatay'da oyun oynarken dereye düşen çocuk öldü

Hatay'da oyun oynarken dereye düşen 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde oyun oynayan 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar, aniden dereye düştü.
Yakınlarının çocuğa ulaşamaması üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye sualtı ekipleri sevk edildi.
İtfaiye sualtı ekipleri derede yapılan aramada Abdullah'ı bularak sağlık ekiplerine teslim etti.
HASTANEDE CAN VERDİ
Durumu kritik olan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
