Eskişehir'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü can verdi

Eskişehir'de çarptığı aydınlatma direğini deviren motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Vefat eden gencin 1 aylık evli olduğu öğrenildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Kartopu Caddesi'nde Emirhan Kızıltaş idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma ve aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan Kızıltaş, sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan 20 yaşındaki Kızıltaş'ın bir ay önce evlendiği öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
