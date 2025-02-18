Arnavutköy'de ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinin Hadımköy Mahallesi Haraççı-Hadımköy yolu caddesi üzerinde, eski bir askeri alanda bu akşam saatlerinde bir ceset bulundu. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

CESET, YABANCI UYRUKLU ŞAHSA AİT

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalar sonucunda cesedin yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Emniyet güçleri, kişinin ölüm nedenini araştırmak amacıyla soruşturma başlattı.