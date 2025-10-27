Arnavutköy'de borç kavgasında arkadaşı tarfından bıçaklandı

İstanbul Arnavutköy’de, alacak verecek meselesi yüzünden iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, arkadaşı Mehmet Sakallı (37)’yı bıçakladı.

ACİL SERVİSİN ÖNÜNE BIRAKILDI

Bıçakla yaralanan Sakallı, şüpheli tarafından otomobille Arnavutköy Devlet Hastanesi acil servisinin önüne bırakıldı. Görgü tanıkları ve hastane polisinin ifadelerine göre, siyah bir araç hastane önüne geldi, yaralıyı bıraktıktan sonra hızla uzaklaştı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alınan Sakallı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor olduğu belirtildi.