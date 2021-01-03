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    Arnavutköy'de iki arkadaşın yumruk yumruğa kavgası

    Sokak ortasında kavgaya tutuşan iki kişinin sonrasında hiçbir şey olmamış gibi sarılıp yollarına devam ettiği anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 03.01.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 10:34
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    Arnavutköy'de iki arkadaşın yumruk yumruğa kavgası

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre, iki arkadaş alacak verecek meselesi nedeniyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

    Sokak ortasında dakikalarca kavga eden arkadaşları çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

    BİRBİRLERİNE SARILIP GİTTİLER

    Bir süre daha kavga eden iki arkadaş daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarıldı. Durum karşısında kavgayı ayırmak için gelen mahalleli ise neye uğradığını şaşırdı.

    İki arkadaşın o anları da bir cep telefonu tarafından kaydedildi.

    Arnavutköy'de iki arkadaşın yumruk yumruğa kavgası ViDEO

    Arnavutköy de iki arkadaşın yumruk yumruğa kavgası #1

    Arnavutköy de iki arkadaşın yumruk yumruğa kavgası #2

    Arnavutköy de iki arkadaşın yumruk yumruğa kavgası #3

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