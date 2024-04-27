Marek Hamsik, Trabzonspor'a futbolcu getiriyor Trabzonspor'un eski yıldızı Marek Hamsik, bordo-mavili takımın kadrosuna katmak istediği Laszlo Benes transferi için devreye girdi.

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Borna Barisic ve Denis Dragus transferlerini imza noktasına getiren, Rangers'ın orta saha oyuncusu John Lundstram konusunda da yoğun uğraş veren Trabzonspor, merkeze skorer bir isim daha düşünüyor... Gündemdeki yıldız; Laszlo Benes...

Bu sezon Bundesliga 2'de Hamburg formasıyla 25 maça çıkan Slovak yıldız, 13 gol atarken, 11 asist yaptı. Daha önce de Trabzonspor ile adı anılan Benes'in kontratında şartlara bağlı olmak üzere 3 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu belirtiliyor.

Hamsik devrede

Slovakya Milli Takımı'nda 18 karşılaşmada forma giyen Benes için eski bir dost devrede; Marek Hamsik. Slovak futbolunun efsane ismi, vatandaşını ikna etmek adına görüşme halinde.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile iletişimi devam eden Hamsik, Benes transferinde Trabzonspor'a yardımcı olmaya çalışıyor. Hamsik'in, şehir ve kulüp hakkında Benes'e bilgiler verdiği öğrenilirken, Trabzonspor Yönetimi de pek çok talibi bulunan 26 yaşındaki yıldız için tüm kozları oynuyor.