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- Arnavutköy'de polisler kaçan korsan taksicinin peşine düştü
Arnavutköy'de polisler kaçan korsan taksicinin peşine düştü
- DHA
- 11.04.2021 - 12:04
- Güncelleme : 11.04.2021 - 12:07
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde daha önce de korsan taksicilik yaptığı için ceza kesilen otomobilin şoförü Erhan T.'yi yanında müşterisi ile giderken gören trafik polisi ekipleri, dur ihtarında bulundu.
Trafik polisleri, uyarılara aldırış etmeyerek kaçmaya başlayan Erhan T.'nin peşine düştü.
KORSAN KAÇTI, POLİS KOVALADI
İki otomobil arasında yaklaşık 5 dakika süren bir kovalamaca başladı.
Trafiğin yoğun olduğu noktada polis ekipleri tarafından sıkıştırılan şoför sonunda yakalandı.
O ANLAR KAMERADA
Korsan taksi şoförü ve trafik polisleri arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca anları arkadan gelen bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de polisler kaçan korsan takcisinin peşine düştü VİDEO
CEZA YAĞDI
Araçtan indirilen Erhan T., polis merkezine götürülürken, otomobili 60 gün trafikten men edildi.
Polislerden kaçan korsan taksi şoförüne "Trafiği tehlikeye atmak", "Korsan taşımacılık yapmak" ve "Ters yönde araç kullanmak" suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi.