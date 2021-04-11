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    Arnavutköy'de polisler kaçan korsan taksicinin peşine düştü

    Nefes kesen kovalamacada şoför sonunda yakalanırken, kovalamaca anları arkadan gelen bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 11.04.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 12:07
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    Arnavutköy'de polisler kaçan korsan taksicinin peşine düştü

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde daha önce de korsan taksicilik yaptığı için ceza kesilen otomobilin şoförü Erhan T.'yi yanında müşterisi ile giderken gören trafik polisi ekipleri, dur ihtarında bulundu.

    Trafik polisleri, uyarılara aldırış etmeyerek kaçmaya başlayan Erhan T.'nin peşine düştü.

    KORSAN KAÇTI, POLİS KOVALADI

    İki otomobil arasında yaklaşık 5 dakika süren bir kovalamaca başladı.

    Trafiğin yoğun olduğu noktada polis ekipleri tarafından sıkıştırılan şoför sonunda yakalandı.

    O ANLAR KAMERADA

    Korsan taksi şoförü ve trafik polisleri arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca anları arkadan gelen bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Arnavutköy'de polisler kaçan korsan takcisinin peşine düştü  VİDEO

    CEZA YAĞDI

    Araçtan indirilen Erhan T., polis merkezine götürülürken, otomobili 60 gün trafikten men edildi.

    Polislerden kaçan korsan taksi şoförüne "Trafiği tehlikeye atmak", "Korsan taşımacılık yapmak" ve "Ters yönde araç kullanmak" suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi.


    Arnavutköy de polisler kaçan korsan taksicinin peşine düştü #1

    Arnavutköy de polisler kaçan korsan taksicinin peşine düştü #2

    Arnavutköy de polisler kaçan korsan taksicinin peşine düştü #3

    Arnavutköy de polisler kaçan korsan taksicinin peşine düştü #4

    Arnavutköy de polisler kaçan korsan taksicinin peşine düştü #5

    Arnavutköy de polisler kaçan korsan taksicinin peşine düştü #6

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