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Arnavutköy’de üzerine yürüyen arkadaşını vurdu

Arnavutköy’de üzerine yürüyen arkadaşını vurdu

Oto kaportacıda bir genç, tartışma sırasında üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.