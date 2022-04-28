- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Arnavutköy’de üzerine yürüyen arkadaşını vurdu
Arnavutköy’de üzerine yürüyen arkadaşını vurdu
Oto kaportacıda bir genç, tartışma sırasında üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
- 28.04.2022 - 10:03
- Güncelleme : 28.04.2022 - 10:23
İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki oto kaporta dükkanında çalışan 2 arkadaş, nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı.
Kısa süren tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı.
Önce tornavida sonra silah
Tornavida ile birbirinin üzerine yürüyen gençlerden biri, belinden çıkardığı silahla arkadaşını bacağından yaraladı.
Yaralanan işçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
O anlar saniye saniye kamerada
İHA’nın haberine göre yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Bu arada kavga anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Arnavutköy’de üzerine yürüyen arkadaşını vurdu VİDEO