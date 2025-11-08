Artvin'de kamyonetin çarptığı akaryakıt istasyonu çalışanı yaralandı

- Artvin'de kontrolden çıkan kamyonet, akaryakıt istasyonu çalışanı Yüksel Gaz'a çarptı.
- Yaralanan Gaz, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılıp tedavi edildi ve taburcu oldu.
- Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Artvin'in Hopa ilçesi merkezinde bulunan akaryakıt istasyonunda görevli Yüksel Gaz, istasyon girişinde yol kenarında beklediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin çarpması sonucu yere savruldu.
Çevredekilerin hemen yardıma koştuğu Gaz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı akaryakıt istasyonu çalışanı tedavisinin ardından taburcu edildi.
YAŞANANLAR KAMERADA
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde Yüksel Gaz'ın istasyon önünde beklediği sırada üzerine gelen aracın çarpması ve çarpmanın etkisiyle savrulması yer alıyor.