İngiltere'de başörtülü kadının üzerine aracını sürdü

İngiltere'de tepki çeken görüntüler...

8 Mart Pazar günü Londra'nın doğusundaki Abbey Wood bölgesindeki Harrow Manorway Caddesi'nde, başörtülü bir kadına saldırıda bulunuldu.

İngiliz medyasının aktardığına göre, aracını park ettikten sonra arabadan inen kadına, aynı caddede seyreden başka bir araç çarptı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kadının üzerine aracını sürdüğü görülen sürücü, olayın ardından hızla uzaklaştı.

Olay yerindekiler kadına yardıma koşarken kısa sürede gelen Londra Ambulans Hizmetleri ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak kadını hastaneye kaldırdı.

"ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, "Bölge halkında bu olayın endişeye sebep olduğunun farkındayız. Dedektiflerimiz şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışıyor. Olayın arkasındaki motivasyonu belirlemek için incelememiz sürüyor." ifadeleri yer aldı.

Polis, görgü tanıkları ve bilgi sahiplerinin kendilerine başvurmalarını isterken İngiliz medyası, kazazedenin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

KASTEN HEDEF ALINDI İDDİASI

Öte yandan Müslüman sivil toplum kuruluşları, kazazede kadının başörtülü olması nedeniyle kasten hedef alındığı görüşünü paylaştı.

Müslüman Sosyal Adalet Girişimi'nden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'de bu ramazanda camilerin ve Müslümanların hedef alındığı belirtilerek, "Şimdi de görünür şekilde Müslüman bir kadın, cinayete teşebbüsün hedefi oldu." denildi.

İSLAMOFOBİK SALDIRI VURGUSU

Olayın gündüz ve kalabalık bir yerde yaşandığı hatırlatılan açıklamada, "Devletin cesaretlendirdiği beyaz üstünlüğünü savunanlar Müslümanlara başka yerlerde soykırım yapıyor, burada ise kriminalize ediyor." ifadelerine yer verildi.

Müslüman karşıtı nefret ve ayrımcılık suçlarını raporlayan Tell MAMA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise olayın Müslüman bir kadına karşı kasıtlı saldırı olduğu vurgulandı.