Emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı için 4 bin lira olarak yatırılacak.

Emekliler bu ay ikramiyelerini, maaşları ile birlikte bayrama girmeden alacak.

Belirlenen takvime göre; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri farklı tarihlerde hesaplara aktarılacak.

ÖDEMELER 14 MART'TAN 19 MART'A KADAR SÜRECEK

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin ödemeleri, belirlenen takvim doğrultusunda 14 Mart'ta başlayacak ve 19 Mart'a kadar banka hesaplarına yatırılacak.

SSK KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

SSK (4A) kapsamında gelir, aylık ve ikramiye alan vatandaşlar için ödeme süreci, bugün itibarıyla başlıyor.

SSK ÖDEME TAKVİMİ

Bu kapsamda, maaş ödeme günü her ayın 17, 18, 19 ve 20'si olan SSK emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri, bugün (14 Mart Cumartesi) banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

Ödeme günü 21 ile 23 Mart tarihleri arasına denk gelen hak sahiplerinin ödemeleri yarın (15 Mart Pazartesi) hesaplara yatırılmış olacak.

Ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlara ise 16 Mart Pazartesi günü ödeme yapılacak.

BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri ise şu takvime göre gerçekleştirilecek:

Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart Salı, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Mart Çarşamba günü ödemeleri hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Emekli Sandığı bünyesinde aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde 19 Mart Perşembe günü banka hesaplarına aktarılacak.