Artvin’de mandırada gasp ve hayvan hırsızlığı

Artvin’in Borçka ilçesinde bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, tanımadığı kişilerin mandırasında çalışan bir şahsı darp ettiklerini ve kendisine ait kamyonetle 7 büyükbaş hayvanı çalarak kaçtıklarını bildirdi.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu gasp edilen kamyonet ve hayvanların seyir halinde olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI, HAYVANLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Durum tespit edilen kamyonet durdurularak araçta, çeşitli suçlardan sabıkalı 4 şüpheli, alıkonulan mandıra çalışanı ve 7 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, “Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama ve Tehdit” suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Ele geçirilen 7 büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.