Artvin'de uçuruma yuvarlanan araçtaki çifti ölüm ayırdı

DHA
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Güleş köyünde bayram ziyaretinden dönen Talip Işık yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Metrelerce yükseklikten takla atan cipteki sürücü ile eşi Hüsniye Işık ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan Hüsniye Işık'ın hayatını kaybettiği belirlenirken Talip Işık ise Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hüsniye Işık'ın cenazesi savcılık incelemesi ardından morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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